Экс-глава Чувашии госпитализирован с пневмонией

27.05.2020, 11:48, Новости дня

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, информирует источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Игнатьев доставлен в больницу в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких. Сейчас он находится на аппарате Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), пишет «Коммерсант».

ЭКМО – инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Напомним, уволенный в январе в связи с утратой доверия после скандалов с журналистами и сотрудниками МЧС экс-глава Чувашской республики Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента об увольнении. Суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, однако вернул иск в части прав на социальные гарантии.