Названа причина обрушения балконов в Петербурге

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27.05.2020, 11:30, Новости дня

Возможной причиной обрушения балконов жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге могло стать нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций, сообщила пресс-служба администрации Центрального района города.

«Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина – нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было», – передает РИА «Новости» слова главы администрации Центрального района Максима Мейксина.

По его словам, после этого инцидента будут проверены все конструкции старых балконов в районе.

Напомним, обрушение произошло во вторник в доме на Кирочной улице, пострадавших нет.



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