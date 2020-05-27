 

Исследователи рассказали, что легкое течение COVID-19 может дать иммунитет

27.05.2020, 11:30, Разное

Французские специалисты из Института Пастера рассказали о новых исследованиях. Они считают, что люди, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, тоже получают иммунитет.
В Страсбурге провели исследование, пронаблюдав за состоянием здоровья 160 докторов. У них был положительный анализ на коронавирус, но болели врачи в легкой форме. Тесты показали, что практически у всех сотрудников на протяжении 15 дней после начала заболевания формировались антитела.

Благодаря тестированию выяснили, что около 98% докторов имеют антитела на протяжении 28-41 день после возникновения первой симптоматики болезни. Ранее знали, что после тяжелого течения болезни у людей появлялись антитела, теперь же ясно, что они производятся и у тех, кто переболел легко. В дальнейшем исследователи хотят узнать о процессах, протекающих в организме во время заболевания COVID-19, чтобы увеличить продолжительность временного иммунитета.



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