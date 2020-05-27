Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы

27.05.2020, 11:21, Новости дня

Президент Абхазии Аслан Бжания примет участие в параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня, сообщили в пресс-службе главы Абхазии.

«Президент примет участие в параде Победы, который состоится 24 июня в российской столице. Ранее Бжанию на парад пригласил президент РФ Владимир Путин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Молдавии Игорь Додон.