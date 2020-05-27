Роспотребнадзор: Москва готова к отмене карантина

27.05.2020, 11:18, Разное

Выйти из режима самоизоляции Москве позволяют три показателя, рассказала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Это наличие свободных коек, индекс распространения инфекции и количество проведенных тестов, пояснила она.

По словам Андреевой, индекс распространения коронавируса в городе упал до 0,85. “Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятию ограничений”, – сказала она на заседании в Мосгордуме.

За последние сутки коронавирусом в Москве заразились 2 140 человек – это наименьший показатель за последние несколько недель. Число выздоровевших за то же время почти в три раза больше – 5 839. Таким образом, к 27 мая от коронавируса в Москве вылечились 67 458 человек.

Мэр столицы Сергей Собянин 25 мая анонсировал новый этап отмены карантина. На такой шаг власти пойдут благодаря улучшению ситуации с коронавирусом, уточнил он.

В городе с 12 мая возобновлены стройки и работа промышленных предприятий. С 25 мая заработал каршеринг и 88 многофункциональных центров “Мои документы” – москвичи могут оформить услуги, недоступные онлайн.

Введенная из-за коронавируса в Москве пропускная система продолжает действовать. Жители столицы должны надевать маски и перчатки в магазинах, аптеках и в общественном транспорте. С недавнего времени средства индивидуальной защиты стали обязательными на объектах железной дороги.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Май 2020 в 12:47 PDT