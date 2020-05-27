Росстат сообщил о катастрофических масштабах безработицы в России

27.05.2020, 11:18, Разное

Специалисты Росстата сообщили, что число безработных россиян в апреле 2020 года достигло 4,3 миллиона. Это на 21% больше, чем в апреле прошлого года.

По данным федеральной службы, в минувшем месяце количество безработных граждан увеличилось на 815 тысяч по сравнению с мартом. В общей сложности, 1,3 миллиона жителей остались нетрудоустроенными. Уровень безработицы достиг 5,8%, что является четырехлетним рекордом.