«У меня нет большого сильного дяди»: Звезда «Универа» Настасья Самбурская рассказала о проблемах с мужчинами

27.05.2020, 11:17, Разное

Актриса театра и кино Настасья Самбурская в своём Instagram-аккаунте пояснила фанатам, что «обожает» мужчин, меряющихся с ней силами. Звезда «Универа» отметила, что всего привыкла добиваться сама, а иногда хочется побыть просто слабой женщиной.

33-летняя певица и модель поделилась, что ничего в жизни ей не досталось просто так, она всего добилась благодаря своему труду и харизме. Настасья Самбурская призналась, что устала от постоянной борьбы за лидерство с мужчинами: «У меня нет большого сильного дяди, который может меня отгородить от всего плохого в этом мире». Артистка надеется, что её будущий избранник сумеет обеспечить счастливую, спокойную и сытую жизнь, а она позволит себе больше не доказывать свою значимость «сильным мира сего», а просто будет слабой женщиной, к примеру, похвастается брендовыми сумочками в социальных сетях.

Экс-ведущая проекта «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» рассказала, что в её окружении находятся мужчины, привыкшие отыгрываться на женщинах за пережитые неудачи и полученные комплексы. Артистку просто коробит от представителей сильного пола, самоутверждающихся за счёт своих спутниц. Самбурская разоткровенничалась, что ей не хватает тепла и поддержки, она просто устала «с мечом наперевес лезть в бой».

Подписчицы официальной страницы звезды назвали пост Настасьи Самбурской отражением своей жизни, у многих подобные ситуации, но они привыкли со своими проблемами справляться сами. Фолловеры, исключительно женщины, отметили, что хочется опереться на сильное плечо, однако приходится «быть танком», при этом пожелали артистке найти настоящего мужчину, который будет поддерживать знаменитость.