В армии началась подготовка военной техники к параду Победы

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27.05.2020, 11:16, Новости дня

Военную технику начали готовить в Восточном военном округе к тренировкам парада в честь 75-летия Победы, который назначен на 24 июня, сообщили в пресс-службе округа.

«Военнослужащие ВВО приступили к подготовке военной техники к возобновлению тренировок парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты уже начали диагностику технического состояния техники, обслуживание и мойку боевых машин», – передает РИА «Новости» сообщение округа.

Отмечается, что решением командующего войсками ВВО Геннадия Жидко в апреле на временное хранение было поставлено свыше 450 единиц боевой техники, которые были подготовлены к участию в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. Исключение составила авиационная техника, которая продолжала выполнять повседневные учебно-боевые задачи.

Минобороны также сообщило, что в подмосковном Алабино военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к подготовке военной техники к тренировкам парада Победы. Они проводят диагностику технического состояния техники, покраску и мойку боевых машин.

Подготовку начали с тяжело бронированной техники, такой как танки Т-90М «Прорыв», боевые машины поддержки танков «Терминатор», артиллерийских комплексов 2С35 «Коалиция-СВ». По завершении подготовки боевой техники начнутся совместные тренировки пешей и механизированной колонн.

Во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».



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