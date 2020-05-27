 

В казанском «Рубине» выявлен второй футболист с коронавирусом

27.05.2020, 11:16, Новости дня

В казанском «Рубине» выявлен второй случай заражения коронавирусом: положительный тест на инфекцию сдал защитник Николай Поярков, сообщили в клубе.

Как отмечается, Поярков сдал положительный тест на COVID-19 18 мая в Казани, после чего взятый у него образец был отправлен на дополнительную проверку в лабораторию в Новосибирске, и 21 числа положительный результат подтвердился.

«Отметим, что с другими игроками и персоналом команды Николай Поярков не контактировал. Сейчас Поярков находится на самоизоляции в казанской квартире», – передает РИА «Новости» сообщение «Рубина».

Напомним, ранее коронавирус был выявлен у игрока «Рубина» Константина Плиева, он сдал положительный тест на инфекцию, находясь в родном Владикавказе.

В «Рубине» рассказали, что 25 мая все футболисты, тренеры и члены персонала «Рубина», кроме Плиева и Пояркова, прошли повторное тестирование на коронавирус и все результаты оказались отрицательными. Согласно указу властей региона, лицам, сдавшим отрицательный тест на инфекцию, нет необходимости находиться на самоизоляции.



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