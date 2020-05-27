 

Вероятной датой голосования по Конституции могут стать 1 или 8 июля

27.05.2020, 11:15, Новости дня

Власти рассматривают две основные даты проведения голосования по поправкам в Конституцию – 1 или 8 июля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и мэрии Москвы. 24 июня также всё ещё рассматривается в качестве даты голосования, но, по мнению одного из источников, такой вариант маловероятен.

По словам собеседников издания, точная дата до сих пор не объявлена из-за того, что в регионах не стабилизировалась эпидемическая ситуация. В Кремле рассчитывают на то, что распространение эпидемии в регионах на две недели отстает от Москвы, где уже произошел явный спад, отметил источник издания.

Еще один, но нежелательный вариант – сентябрь, но тогда придется переносить единый день голосования, сказал источник. О дате голосования, как пишет газета, могут объявить уже на следующей неделе.

На скором голосовании настаивает администрация президента, пишут «Ведомости». Власти хотят провести его на фоне «победы над вирусом», чтобы у людей было хорошее настроение. К осени социально-экономическая ситуация может ухудшиться, а рейтинги власти – снизиться, считает источник.

Мэрия Москвы полагает, что проведение голосования пока преждевременно из-за эпидемической обстановки.

Источники «Интерфакса» в региональных избиркомах подтвердили, что 1 или 8 июля – две наиболее вероятные даты голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее о том, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию России может пройти в июле сообщали «Открытые медиа».

Внесение в Конституцию поправок инициировал в январе Владимир Путин. Тогда же он заявил, что они должны быть одобрены не только парламентом, но и всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Одними из самых обсуждаемых поправок являются установление приоритета Конституции России над международным правом, а также «обнуление» президентских сроков, которое позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Представители оппозиции считают поправки противоречащими действующей Конституции и требуют отменить их.

Изначально голосование было намечено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса Путин перенёс его на неопределённый срок.

  • Радио «Свобода»

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