Гендиректор OnePlus Пит Лау подтвердил скорый выпуск бюджетного смартфона

27.05.2020, 11:09, Разное

Многие поклонники бренда OnePlus были разочарованы стоимостью версий 8 и 8 Pro, которые были презентованы в текущем году. Недавно гендиректор компании Пит Лау подтвердил скорый выпуск бюджетного смартфона.

Из-за того, что стоимость OnePlus 8 составила 899 долларов, в Pro-версии – на 100 долларов больше, продажи бренда пошли на спад. Такие внушительные ценники поставили компанию в один ряд с Apple и Samsung, однако конкурировать с такими гигантами достаточно сложно. Ранее OnePlus позиционировал себя как доступный бренд, поэтому руководство решило пересмотреть политику компании.

По словам Пита Лау, разработчики вернутся к созданию более бюджетных смартфонов, а также презентуют новые категории продуктов. Инсайдеры предполагают, что гендиректор имеет в виде модель OnePlus Z, о которой в Сети множество домыслов. Согласно некоторой информации, гаджет презентуют в июле. Однако от выпуска дорогостоящих флагманских устройств бренд отказываться не намерен. Пит Лау пояснил о том, что OnePlus будет расширять свое портфолио за счет доступных решений, чтобы познакомить пользователей с их экосистемой.