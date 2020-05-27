 

Гендиректор OnePlus Пит Лау подтвердил скорый выпуск бюджетного смартфона

27.05.2020, 11:09, Разное

Многие поклонники бренда OnePlus были разочарованы стоимостью версий 8 и 8 Pro, которые были презентованы в текущем году. Недавно гендиректор компании Пит Лау подтвердил скорый выпуск бюджетного смартфона.
Из-за того, что стоимость OnePlus 8 составила 899 долларов, в Pro-версии – на 100 долларов больше, продажи бренда пошли на спад. Такие внушительные ценники поставили компанию в один ряд с Apple и Samsung, однако конкурировать с такими гигантами достаточно сложно. Ранее OnePlus позиционировал себя как доступный бренд, поэтому руководство решило пересмотреть политику компании.

По словам Пита Лау, разработчики вернутся к созданию более бюджетных смартфонов, а также презентуют новые категории продуктов. Инсайдеры предполагают, что гендиректор имеет в виде модель OnePlus Z, о которой в Сети множество домыслов. Согласно некоторой информации, гаджет презентуют в июле. Однако от выпуска дорогостоящих флагманских устройств бренд отказываться не намерен. Пит Лау пояснил о том, что OnePlus будет расширять свое портфолио за счет доступных решений, чтобы познакомить пользователей с их экосистемой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» предсказал рост цен на спиртное

23.05 / Мнение: Борьба с мошенниками в США, возвращение американцев к DVD и переход на искусственное мясо

01.05 / Нагиев с пышной шевелюрой насмешил народ

20.03 / «Жукопад» – В Башкирии выпал снег с живыми жуками

02.04 / Минздрав: Умерших от коронавируса нужно хоронить в закрытых гробах

21.05 / СМИ сообщили о госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на COVID-19

24.04 / Ученые рассказали, как непереносимость глютена влияет на мозг

12.04 / Мнение: Коронавирус. Разнообразие в однообразии

16.04 / Полтергейст и человек-овца: История проклятых каменных голов Хексхэма

08.05 / Компания Microsoft представила 13 игр для новой консоли Xbox Series X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска