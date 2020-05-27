Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу

27.05.2020, 11:08, Новости дня

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что вопрос Гонконга является внутренним делом КНР демонстрирует высокий уровень отношений Китая и России, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай полностью согласен и высоко оценивает комментарий министра иностранных дел [России Сергея] Лаврова. Это (заявление Лаврова – прим. ВЗГЛЯД) целиком и полностью демонстрирует высокий уровень наших [РФ и КНР] двусторонних отношений», – цитирует ТАСС Чжао Лицзянь.

По его словам, «под стратегическим руководством лидеров двух стран сотрудничество РФ и Китая в новую эру продолжает стабильно развиваться».

«Особенно в вопросах, касающихся ключевых интересов двух стран, мы решительно поддерживаем друг друга», – подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, «проблемы, которые сейчас раздувают вокруг Гонконга, являются проблемами, относящимися к внутренним делам КНР».

Накануне американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями китайских властей, которые разрабатывают законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются наказать Гонконг за бунт против Китая.