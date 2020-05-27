 

Всем москвичам дали возможность с 27 мая бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

27.05.2020, 11:08, Новости дня

Москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу в 30 поликлиниках столицы, сообщила заммэра российской столицы Анастасия Ракова.

Ракова заявила, что с 27 мая «по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции – иммуноглобулина M и иммуноглобулина G», передает ТАСС.

«Результаты теста показываюсь, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел, и, соответственно, у него начинает вырабатываться иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией. Для этого мы на базе 30 московских поликлиник открыли точки забора крови», – добавила она.

Ежедневно клиники готовы брать до 5 тыс. проб.

«Все это стало возможно после того, как в течение двух недель за счет того, что мы формировали выборки для популяционного иммунитета, мы отработали организационную схему, логистику доставки и обучили наших врачей. Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом бесплатном тестировании», – сказала Ракова.

Записаться на бесплатный тест можно только дистанционно. Результаты жители Москвы увидят в электронной медкарте через три дня после сдачи анализа.

«Предварительно запись открывается на 14 дней вперед. Москвич может записаться в ближайшую к месту его (проживания) поликлинику, в созданную для этого точку. Результаты анализа будут доступны каждому в течение трех дней в его электронной медкарте. Более того, результаты будут снабжены необходимыми комментариями, которые досконально будут объяснять, если результаты отличаются от нормы, какие действия необходимо предпринимать», – рассказала Ракова.

Ранее сообщалось, что антитела к коронавирусу нашли у каждого восьмого прошедшего тест жителя Москвы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Белый дом: Трамп обсудил с Путиным коронавирус и ситуацию на нефтяном рынке

17.05 / До премьеры раскрыли обновленный седан Volkswagen Phideon

15.04 / Экс-замгенпрокурора Енин станет заместителем главы МИД – СМИ

20.05 / Онищенко рассказал о сбывшейся из-за коронавируса мечте

30.04 / Глава оператора ГТС Украины: У “Газпрома” нет причин продлевать транзит газа через Украину после 2025 года

14.05 / Приходы сократят отчисления Московской патриархии

08.05 / Россияне высказались о значении праздника 9 Мая

25.04 / Guardian – Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы после карантина

14.04 / Штамм коронавируса из США привезли в Россию для создания вакцины

09.04 / Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskon[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска