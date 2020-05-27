Не скрывая положения: беременная Софи Тернер на прогулке с Джо Джонасом в Санта-Барбаре

27.05.2020, 11:05, Разное

24-летняя звезда сериала “Игра престолов” Софи Тернер и ее супруг, 30-летний музыкант Джо Джонас, в этом году впервые станут родителями. И пусть пара так и не дала официального комментария ни одному СМИ и не публиковала нежных фото о радостной новости в Instagram – факт положения актрисы все больше подтверждают ее снимки, сделанные папарацци. Ранее Софи старалась максимально скрыть округлившийся живот просторными рубашками и одеждой на несколько размеров больше. Но жаркая погода в Калифорнии, где Тернер проводит карантин вместе с Джо Джонасом, очевидно диктует свои правила. А потому вчера актриса помимо очередной просторной толстовки появилась перед объективами и в обтягивающей футболке.

Софи Тернер

На одном из пляжей Санта-Барбары Софи и Джо выгуливали свою собаку – золотого ретривера, которого приютили в сентябре прошлого года. Нашла время пара и для небольшого пикника и прогулки босиком возле набегающих волн. Поскольку правительство США по-прежнему не рекомендует своим гражданам собираться большими группами, Тернер и Джонаса никто не побеспокоил, и на самом пляже было мало людей. Сами же молодые люди за все время прогулки ни разу не сняли защитных масок.

Софи Тернер и Джо Джонас

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. В интервью британскому Harper’s Bazaar Софи рассказывала, что она познакомилась со своим возлюбленным крайне современным способом:

У нас было много общих друзей, которые собирались нас представить. Мы были подписаны друг на друга в Instagram, и однажды он мне написал. Ни с того ни с сего.

Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже – они впервые позировали фотографам вместе.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Следом Софи и Джо решили устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию.

Софи и Джо, январь 2020 года