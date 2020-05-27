Александр Овечкин и Настасия Шубская стали родителями во второй раз: пол и имя ребенка

27.05.2020, 11:05, Разное

В феврале этого года появилась новость, что Александр Овечкин и его жена Настасия Шубская ждут второго ребенка. Об этом Шубская рассказала у себя в Instagram, опубликовав трогательное семейное фото. Сегодня же малыш появился на свет в одной из американских клиник.

Спасибо тебе, моя любимая Настасия, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый!! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!

– поделился Александр радостной новостью со своими подписчиками в соцсетях.

55 см, 3800 г! Мы самые счастливые,

– пишет уже Настасия у себя в Instagram.

Александр Овечкин и Настасия Шубская с новорожденным

Напомним, Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

Как бы громко и пафосно это ни ­звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена – и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду, – признавалась Настя в интервью HELLO! в августе прошлого года.

HELLO! поздравляет Александра и Настасию с прибавлением в семействе!

Александр Овечкин и Настасия Шубская со старшим сыном Сережей