Александр Овечкин и Настасия Шубская стали родителями во второй раз: пол и имя ребенка
27.05.2020, 11:05, Разное
В феврале этого года появилась новость, что Александр Овечкин и его жена Настасия Шубская ждут второго ребенка. Об этом Шубская рассказала у себя в Instagram, опубликовав трогательное семейное фото. Сегодня же малыш появился на свет в одной из американских клиник.
Спасибо тебе, моя любимая Настасия, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый!! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!
– поделился Александр радостной новостью со своими подписчиками в соцсетях.
55 см, 3800 г! Мы самые счастливые,
– пишет уже Настасия у себя в Instagram.
Александр Овечкин и Настасия Шубская с новорожденным
Напомним, Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.
Как бы громко и пафосно это ни звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена – и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду, – признавалась Настя в интервью HELLO! в августе прошлого года.
HELLO! поздравляет Александра и Настасию с прибавлением в семействе!
Александр Овечкин и Настасия Шубская со старшим сыном Сережей
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