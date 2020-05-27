В США заявили о планах ввести новые санкции против “Северного потока – 2”. Оператор газопровода назвал это дискриминацией

27.05.2020, 11:00, Новости дня

США готовы ввести новые санкции против компаний и лиц, связанных со строительством газопровода “Северный поток – 2”, сообщил немецкой газете Handelsblatt 26 мая посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл.

По его мнению, соответствующий законопроект “может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию” в США.

Дипломат рассказал, что на прошлой неделе встречался с сенаторами и конгрессменами в США. Он пришел к выводу, что ограничительные меры “находят одобрение среди всех партий”.

Гренелл не уточнил, в чем могут заключаться новые санкции. Издание предполагает, что речь может идти о мерах против компаний, которые обслуживают газопровод, или фирм, которые будут принимать поступающий из России газ.

Официальный Берлин выразил обеспокоенность заявлениями Гренелла. В министерстве экономики и энергетики Германии заявили, что сейчас, когда мир борется с пандемией коронавируса, “не время раскручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстратерриториальными, противоречащими международному праву, санкциями”.

Оператор “Северного потока – 2”, компания Nord Stream 2 AG, также раскритиковала заявление американского дипломата. Пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер сказал ТАСС, что угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний. Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательствам по защите климата, заявил он.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно “Академик Черский”. Оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран.

На момент приостановки работ компанией Allseas оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.Ru.