 

В ВСУ зафиксирована третья смерть от COVID-19

27.05.2020, 11:00, Новости дня

В Вооруженных силах Украины 25 мая зафиксирована третья смерть от COVID-19. Об этом сегодня в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что сотрудник ВСУ болел с 11 мая и при этом лечился дома. 18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья он обратился в городскую больницу Каменка-Бугского района Львовской области. В тот же день он прошел экспресс-тест на COVID-19, результат которого был отрицательным.

Больной получал необходимое лечение, однако из-за отсутствия положительной динамики 22 мая его направили во Львовскую туберкулезную больницу. Там провели лабораторное исследование методом ПЦР-тестирования, по результатам которого COVID-19 у сотрудника ВСУ был подтвержден посмертно.

Всего за прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано четыре новых случая COVID-19, в том числе и указанный летальный.

По состоянию на 7.00 27 мая коронавирусом в ВСУ инфицированы 57 человек.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 07.00 27 травня в Збройних Силах України хворіє 57 осіб…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Teisipäev, 26. mai 2020

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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