В Одессе за покушение в Киеве на гражданина Черногории задержали иностранных киллеров – Нацполиция

27.05.2020, 11:00, Новости дня

В Одессе задержали “группу иностранных киллеров”, причастных к произошедшему 26 мая в Киеве покушению на гражданина Черногории. Об этом 27 мая проинформировал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает его ведомство.

“Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, в полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу …задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказывали сопротивление и пытались убежать”, – сказал он.

В Нацполиции отметили, что мотивы покушения стали ясны после установления личности потерпевшего – им оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и “является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран”.

“Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик”, – рассказал Клименко.

Правоохранители отметили, что причастными к покушению оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии, один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

В полиции рассказали, что злоумышленники прибыли в Украину в начале мая и организовали слежку за своей будущей целью и его семьей. На жертву ожидали возле его дома, два человека сделали пять выстрелов и уехали на машине, через несколько сотен метров машину сожгли. Согласно видео с записей камер наблюдения, их ожидали сообщники.

Полиция также опубликовала фотографии изъятого у задержанных, в том числе оружия и патронов.

По данным УНН, пострадавший гражданин Черногории 1983 года рождения находится в больнице с огнестрельным ранением в области грудной клетки и плеча.

В автомобиле Smart, на котором уехали с места преступления и позже сожгли, полиция нашла пистолеты “Чезет” и “Форд”, патроны к ним и пулемет “Скорпион”.

Покушение произошло 26 мая около 18.00 на улице Драгомирова в Киеве. После стрельбы был объявлен план “Перехват”.