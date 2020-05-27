Грузия не намерена идти на уступки РФ по ДОН
27.05.2020, 10:53, Новости дня
Грузия не намерена идти по Договору об открытом небе (ДОН) на уступки России, которая накануне заявила, что готова допустить мониторинговые полеты в 10-километровой зоне у границ Южной Осетии и Абхазии в рамках данного договора только если Грузия вернется к исполнению ДОН, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении МИД Грузии в среду позицию России назвали «циничной», отметив, что РФ «пытается использовать это техническое соглашение в собственных политических целях».
Как отмечает МИД Грузии, «с 2010 года РФ систематически нарушает ДОН, политизирует его, безрезультатно пытаясь использовать договор как инструмент легитимации незаконной оккупации оккупированных регионов Грузии» – Абхазии и Южной Осетии.
В Тбилиси напомнили, что именно в связи с этим в 2012 году Грузия приостановила имплементацию ДОН по отношению к России.
«Это решение остается в силе», – сообщил МИД Грузии.
В МИД РФ накануне подчеркнули, что РФ признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. По Договору наблюдательные полеты проводятся не ближе чем в 10 км от границы государства, не являющегося участником ДОН.
«При этом вся территория Грузии недоступна для российских миссий открытого неба, равно как и многонациональных миссий с российским участием. Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН о том, что Договор предназначен для проведения наблюдательных полетов государствами-участниками над территориями других государств-участников, и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полеты над своей территорией», – отмечает МИД.
«К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате РФ была вынуждена отказать в наблюдательном полете в 10-километровых зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 года», – говорится в заявлении.
Подчеркивается, что РФ готова допустить в 10-километровые зоны миссии наблюдения, но при условии ответственных действий Грузии.
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