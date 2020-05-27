Общество: “Посланник” шестого поколения будет медленнее предшественников

27.05.2020, 10:53, Новости дня

Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160?

В России началось изготовление первого опытного образца стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, разработки ПАО «Туполев», сообщил во вторник ТАСС. Самолет создается в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА). Машина известна под двумя именами – под заводским обозначением «Изделие 80» и более красивым кодовым названием «Посланник».

По данным близких к авиапрому источников, уже изготовляется кабина самолета. Окончательная сборка всей машины должна завершиться в будущем году. К 2023 году планируются заводские испытания. Первый раз «Посланник» должен взлететь к 2025 году, а еще через два года предполагается начать его серийное производство.

По данным из открытых источников, ПАК ДА спроектирован по схеме «летающее крыло» с широким применением в конструкции технологий «стелс» – материалов, снижающих заметность машины. Эффект «стелс» должен быть достигнут за счет специального радиопоглощающего покрытия российской разработки. Планер имеет редуцированный фюзеляж, роль которого выполняет крыло: оно несет все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку. Основным оружием могут стать ракеты Х-102 с ядерной боевой частью. Цели будут поражаться на расстоянии до 5500 километров.

Как поясняют разработчики из туполевского КБ, бомбардировщик-ракетоносец шестого поколения не является модернизацией уже существующих самолетов такого класса, но представляет собой принципиально новый летательный аппарат. Самолет отчасти может заменить стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальний бомбардировщик Ту-22М3.

В отличие от предыдущей разработки «Туполева», сверхзвукового Ту-160, «Посланник» будет медленнее – ему будет доступна лишь дозвуковая скорость. В тех же открытых источниках поясняется, что это позволит существенно увеличить дальность полета и время нахождения ракетоносца в воздухе.

Впрочем, пока рано говорить о том, что ПАК ДА заменит другие ракетоносцы, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

«Сроки службы планеров, таких как Ту-95, очень велики. Для сравнения: у США бомбардировщики B-52 также десятки лет находятся на вооружении, летают, модернизируются. Планы их списывать относятся на 20 лет вперед», – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

Что же касается ПАК ДА, то для него, по словам эксперта, прежде всего нужно разработать двигатели. В свою очередь глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что если в целом по ПАК ДА «информация есть», то по двигателю «наблюдается дефицит сведений».

«Замминистра обороны Алексей Криворучко в феврале сообщил, что в этом году первый двигатель перейдет на стендовые испытания. Его разработкой занимается ПАО «Кузнецов» – компания, которая является единственным разработчиком и производителем двигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95», – сказал Пантелеев газете ВЗГЛЯД.

«Также есть понимание, что двигатель получит более высокие характеристики по удельной тяге и расходу топлива. Относительно предыдущих поколений он должен быть легким, компактным и обеспечивающим малозаметность воздушного судна. А прогресс в области компонентой электронной базы должен позитивно сказаться на надежности системы управления. Все это будет выгодно отличать самолет нового поколения от предшественников», – добавил Пантелеев.

Кроме того, в будущем разработчикам предстоит «определиться с конкретными узлами, агрегатами и комплектом бортового радиоэлектронного оборудования». Потому сейчас идет не изготовление самолета, а концептуального макета. И учитывая количество дальних бомбардировщиков, которые есть у России, ПАК ДА будет не заменой им, а дополнением – особенно к модернизированным Ту-160, Ту-95, и Ту-22М, полагает Мураховский.

Для чего нужен принципиально новый ракетоносец

«Сегодня у нас появилась возможность изготовить на новой технологической базе оборудование на порядок легче, менее габаритное. А еще, что важно – более точное», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Собеседник убежден, что «Посланник» будет изготавливаться с применением легких и прочных полимеров, стекловолокна, композитных материалов и полиметаллических сплавов. «Этот самолет-невидимка будет малозаметен не только на электронных радарах, но и в инфракрасном излучении, а также в оптико-электронном излучении, поскольку у него достаточно плоская конструкция», – считает Попов.

Эксперт считает вполне разумным решение сделать ПАК ДА дозвуковым – после сверхзвукового Ту-160. Сделать гиперзвуковой малозаметный для вражеских ПВО самолет проблематично и очень дорого, полагает Попов.

«России не стоит надрывать пупок ради того, чтобы и здесь быть впереди планеты всей, – заметил эксперт. – Например, американские гиперзвуковые истребители F-22 Raptor и F-35 необходимо периодически заново покрывать специальным дорогим составом для поддержания невидимости. В итоге: из пары сотен американских F-22 и около сотни F-35 пустить в бой сейчас можно 30-40% от силы».

В РФ решили сделать выбор в пользу дозвуковой скорости – 1000-1200 км/час – ради более качественной системы обороны, подчеркнул Попов. «Этого достаточно, чтобы новый бомбардировщик преодолевал большие расстояния, был достаточно компактным, несмотря на размеры, и эффективным по боевому применению», – отметил эксперт.

Для нового бомбардировщика не придется разрабатывать новые вооружения, ведь уже существующих «вполне достаточно, чтобы накрыть вероятного противника с головой»,

– сказал газете ВЗГЛЯД майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. «Сейчас запуск ракет с одного самолета может накрыть пол-Европы. Вспомните, как наши Ту-22М сбрасывали в Сирии бомбы, подлежащие утилизации. Ведь цель – не иметь новое оружие, а использовать правильно уже имеющееся», – убежден собеседник.

Попов согласен, что РФ хватает нынешнего запаса ракет дальнего действия, которые уже могут успешно поражать крупные объекты промышленности, командные пункты, корабли противника. «Самолет нового поколения на унифицированной платформе сможет использовать и старые надежные боеприпасы, в том числе бомбы с лазерным ведением, и управляемые ракеты всех типов, и новое гиперзвуковое оружие», – предрекает Попов.

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