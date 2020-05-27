 

Сергей Исаев из «Уральских пельменей» думает о запуске агентства праздников

27.05.2020, 10:53, Разное

Сергей Исаев, один из лидеров «Уральских пельменей», сообщил, что намерен запустить агентство праздников «Zoom». Шоумен встретился со своим коллегой Александром Морозовым.
На своей странице в Instagram Сергей Исаев продемонстрировал фотографию с Александром Морозовым. Шоумен написал, что очень рад встрече с другом, с которым обсудили ситуацию в мире и новый проект «Дома с пельменями». Стоит отметить, что из-за ситуации с коронавирусом участники шоу – без работы, ведь отменены или перенесены все концерты.

В новом проекте юмористы снимают смешные видео, где рассказывают о собственной жизни в самоизоляции. Поклонники видят кумиров в домашней обстановке, их развлечения и даже загородные дома. Сергей Исаев активно ведет свою социальную сеть и общается с подписчиками.



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