В Роспотребнадзоре заявили о готовности Москвы к первому и второму этапу снятия ограничений

27.05.2020, 10:53, Новости дня

Российская столица готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений по коронавирусу, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.

«Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции… Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85… Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятию ограничений», – сообщила Андреева, передает РИА «Новости».

По ее словам, есть еще два показателя, которые являются косвенными для определения возможности выхода из самоизоляции – это уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний. Андреева заявила, что в настоящее время ситуация по летальности составляет 1,1%, в основном это люди старше 65 лет.

Как отметила представитель Роспотребнадзора, если темпы прироста и общее количество заболеваний останутся на таком же уровне, то в ближайшее время Москва сможет перейти к открытию других объектов оказания услуг и разрешить прогулки на свежем воздухе.

«Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов – как указано в рекомендациях Роспотребнадзора – служб быта, оказание услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей», – отметила Андреева.

За минувшие сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 370 тыс. случаев заболевания.