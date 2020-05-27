Возбуждено уголовное дело после опасного прыжка парашютистов в лесной массив Петербурга

27.05.2020, 10:50, Новости дня

Руководитель полетов Санкт-Петербургского аэроклуба "Sky Jumper" и его помощники стали фигурантами уголовного дела после прыжка парашютистов в лесной массив Санкт-Петербурга — несколько спортсменов пострадали при неудачном приземлении.

Инцидент произошел в окрестностях поселка Лисий Нос. Следователи утверждают, что расчет десантирования парашютистов не был произведен должным образом, в результате чего их высадка была произведена в опасном для жизни и здоровья месте.

Ранее, в 2015 и 2016 годах, по информации Следственного комитета РФ, руководитель аэроклуба уже привлекался к уголовной ответственности за использование самолета АН-2, который не был зарегистрирован в установленном порядке и имел ряд технических неисправностей. На этом воздушном средстве было перевезено более тысячи парашютистов.

Нарушителю 30 декабря 2019 года был вынесен приговор — условное лишение свободы.