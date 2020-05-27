Оперштаб: после прохождения пика заболеваемости продолжается рост смертности

27.05.2020, 10:50, Новости дня

По данным оперативного штаба, на 27 мая в РФ выявлено 370 680 заболевших коронавирусом нового типа.

При этом темп прироста новых инфицированных снижается — за последние сутки их число выросло только на 8 338 человек (при этом 40,8% не имеют никаких симптомов болезни). 25 и 26 мая суточный прирост в РФ составлял по 8 900 диагнозов в день

Число россиян, полностью выздоровевших от коронавируса, увеличилось до 142 208 человек (11 079 выписаны за последние сутки). То есть, поправился уже каждый третий пациент (38,3%) от общего их числа за все время. При этом количество выздоровевших от COVID-19 продолжает превышать число заболевших за сутки, отмечают в оперштабе.

За все время распространения заболевания скончались от коронавирусной инфекции 3 968 человек. За последние сутки умер 161 пациент. Максимальное количество смертей в сутки — 174 — было зафиксировано 26 мая.

В Москве число заболевших COVID-19 увеличилось до 171 443 человек (плюс 2140 новых случаев). Выздоровели 67 458 пациентов, скончались 2 183 заболевших.