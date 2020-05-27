 

Число вылечившихся от коронавируса в РФ за сутки превысило количество заболевших

27.05.2020, 10:48, Новости дня

Число выздоровевших за сутки в РФ пациентов с коронавирусом в среду вновь превысило количество выявленных случаев, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Суточный прирост числа заразившихся в РФ обновил минимум, опустившись с 2,5% до 2,3%. При этом количество вылечившихся увеличилось на 8,4%.

В относительном выражении суточный рост больных коронавирусом в Москве также обновил минимум, опустившись с 1,7% до 1,3%. Это самый низкий показатель суточного роста с 23 апреля. Всего в столице с начала вспышки заболевания подтвердили коронавирус у 171 443 человек, передает ТАСС.

Кроме того, доля Москвы в суточном росте числа инфицированных коронавирусом в РФ впервые с начала вспышки опустилась примерно до 25%. Днем ранее показатель составил 31,74%.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ в среду также опустился ниже единицы и держится на отметке 0,97. В столице этот показатель снизился за сутки на 0,06 до 0,85.

За минувшие сутки в РФ выявлено 8338 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 370 тыс. случаев заболевания. 



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