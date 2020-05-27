 

Политолог: Гольдштейн докажет способность ЕАО быть самостоятельным регионом

27.05.2020, 10:48, Новости дня

Врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн сумел удивить многих, стремясь делом доказать, что область вполне может быть самостоятельным субъектом и не нуждается в слиянии с другими регионами, сообщил региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в Дальневосточном федеральном округе Даниил Ермилов.

«До того, как стало известно имя врио губернатора в этом субъекте, если честно, было совсем непонятно, кто рискнет возглавить такую «гору проблем». Разговоры о том, что вообще никакого губернатора туда назначать не нужно, что нужно объединить область с более сильным субъектом, велись постоянно. … Звучали даже предположения о том, что Гольдштейн назначен туда для того, чтобы подготовить слияние ЕАО с другим регионом. Сегодня, внимательно наблюдая за происходящим, начинаешь понимать, что Гольдштейн ни с кем объединять регион не намерен, а намерен его развивать. Как бы тяжело это ни было», – сообщил Ермилов, передает Regnum.

Изучив ситуацию в Еврейской АО, эксперт отметил, что, кроме борьбы с пандемией коронавируса, отнимающей много времени и сил, власти всерьез занялись и восстановлением регионального хозяйства, и привлечением денег в область.

«Сегодня мы там наблюдаем очень позитивные изменения. Гольдштейн использует связи в Совфеде, в Госдуме, чтобы привлекать деньги в регион. 3 млрд для области он уже выбил. … Эти деньги будут потрачены на развитие социальной сферы, на создание точек экономического роста. То, что у него это получается, на мой взгляд, прямое доказательство тому, что ни правительство России, ни президент не имеют планов по упразднению области, что ЕАО планируют развивать, как самостоятельный субъект», – сообщил эксперт.

Ермилов напомнил, что Гольдштейн вернул в собственность региона часть областной филармонии, которая 20 лет назад была продана коммерсантам из Китая. «И таких примеров по области за довольно короткий и очень сложный период – немало», – указала политтехнолог.

«Думаю, что он сумеет задать, что называется, иной тренд. Просто потому, что люди в ЕАО уже сегодня могут, что называется, «руками потрогать» то, что сделано властью, новым руководителем. Надеюсь, что такие тенденции продолжаться. Наблюдать за ЕАО становится по-настоящему интересно», – добавил он.

В феврале врио главы региона Ростислав Гольдштейн на встрече с руководителем управления Минюста по Хабаровскому краю и ЕАО Еленой Нащекиной заявил, что правительство Евресйкого автономного округа будет наращивать взаимодействие с министерством юстиции России.



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