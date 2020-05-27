Twitter отметил посты Трампа как не соответствующие фактам. Президент обвинил сеть в том, что она “душит свободу слова”

27.05.2020, 10:45, Новости дня

Социальная сеть Twitter впервые промаркировала как “недостоверные” публикации президента США Дональда Трампа, который написал о возможных массовых фальсификациях из-за голосования по почте.

Во вторник два твита Трампа с критикой процесса голосования по почте сопровождались специальной ссылкой “Получите факты о голосовании по почте”. Перейдя по ссылке, можно узнать, что Дональд Трамп “бездоказательно утверждает, что голосование по почте приводит к фальсификациям”.

Этот шаг Twitter стал ответом на многочисленные призывы критиков Дональда Трампа, обвиняющих президента в распространении недостоверной информации и грубых атаках на оппонентов с помощью Twitter. Социальная сеть заявляла, что право пользователя высказывать свое мнение защищено американской конституцией и Дональд Трамп не нарушает правила пользования. Кроме того, по мнению Twitter, сообщения мировых лидеров являются важным источником информации об их мышлении и действиях.

В ответ президент США Дональд Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы. Он заявил, что соцсеть “полностью душит свободу слова” и он как президент не позволит этому случиться.