 

Twitter отметил посты Трампа как не соответствующие фактам. Президент обвинил сеть в том, что она “душит свободу слова”

27.05.2020, 10:45, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийСоциальная сеть Twitter впервые промаркировала как “недостоверные” публикации президента США Дональда Трампа, который написал о возможных массовых фальсификациях из-за голосования по почте. 

Во вторник два твита Трампа с критикой процесса голосования по почте сопровождались специальной ссылкой “Получите факты о голосовании по почте”. Перейдя по ссылке, можно узнать, что Дональд Трамп “бездоказательно утверждает, что голосование по почте приводит к фальсификациям”. 

Этот шаг Twitter стал ответом на многочисленные призывы критиков Дональда Трампа, обвиняющих президента в распространении недостоверной информации и грубых атаках на оппонентов с помощью Twitter. Социальная сеть заявляла, что право пользователя высказывать свое мнение защищено американской конституцией и Дональд Трамп не нарушает правила пользования. Кроме того, по мнению Twitter, сообщения мировых лидеров являются важным источником информации об их мышлении и действиях.

В ответ президент США Дональд Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы. Он заявил, что соцсеть “полностью душит свободу слова” и он как президент не позволит этому случиться.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / ВОЗ объяснила масштабное распространение коронавируса

10.05 / Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом

13.04 / В одном из районов Винницкой области COVID-19 обнаружили у 26 медиков, которые не работают в инфекционном отделении

12.04 / Билл Гейтс – схожие с коронавирусом пандемии будут проходить каждые 20 лет

01.05 / В Москве обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной

22.04 / Ряд медицинских чиновников уволили в Омской области

06.04 / «В Россию с любовью» – большинство крымчан по-прежнему довольны воссоединением с Москвой

24.04 / Ученые обнаружили гигантскую акулу эпохи динозавров

03.05 / Лукашенко заявил, что парад Победы в Беларуси состоится

21.04 / Обозначены сроки завершения доклинических исследований вакцины от COVID-19 в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска