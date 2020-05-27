 

В России количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 370 тысяч

27.05.2020, 10:45, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийПо данным на 27 мая, за последние сутки в России подтверждены 8338 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 370 680.

За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умер 161 человек. За весь период эпидемии жертвами COVID-19 стали 3968 человек.

Больше всего новых случаев в Москве – 2140, в Московской области – 793, в Санкт-Петербурге – 387, в Свердловской области – 235.

За прошедшие сутки выписаны 11 079 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 142 208.

Россия занимает третье место в мире по распространению заболевания. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших зарегистрировано в США – их число достигло 1 681 212 (98 916 умерших) и Бразилии – 391 222 (24 512). 

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 350 458 человек, увеличившись за сутки на 4 226, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, 5 591 067 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 96 006, излечились более 2,2 млн человек.Новость дополняется

 



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