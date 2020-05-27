Негр выдавал себя за Гитлера и выманивал деньги на захват власти в США

27.05.2020, 10:30, Новости дня

Американское издание The Daily Beast рассказало историю чернокожего шахтера Уильяма Джонсона из штата Кентукки, который на протяжении 10 лет после Второй мировой войны обманом наживался на людях, убедив их в том, что является Адольфом Гитлером.

В середине 1945 года, всего через несколько месяцев после того, как Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере, появились слухи о том, что немецкий диктатор выжил и вместе с любовницей Евой Браун скрывается за пределами Германии. Согласно опросам, к 1947 году в этой верили 45% американцев. Люди утверждали, что видели Гитлера на неонацистских собраниях в Колумбии, на подводной лодке в Аргентине и в Бразилии, пишет The Daily Beast.

С 1946 по 1956 год некоторым американцам приходили письма от имени Гитлера, который в тексте называл себя «фюрером №1», при этом вместо немецкого слова führer использовалось furrier (скорняк, меховщик – на англ.). Автор посланий утверждал, что он и есть Гитлер, который вместе со своей теперь уже законной супругой Евой Гитлер выжили, обосновались в Кентукки и готовятся к захвату власти сначала в США, затем – в мире и, наконец, в космическом пространстве. Для осуществления плана, как писал отправитель, в Кентукки и Айдахо построены 116 секретных фабрик по производству атомных бомб, а также невидимых и бесшумных космических кораблей. Одновременно, говорилось в письмах, 36 тыс. немцев копают тоннели к Вашингтону.

Многие письма подписывались от имени Евы Браун, Евы Гитлер, начальника штаба адмирала Кессельринга и помощника Гитлера А. фон Богусловски.

В посланиях «фюрер №1» сообщал, что его план успешно воплощается в жизнь, но ему необходима помощь в качестве пожертвований. В обмен на финансовую поддержку он предложил своим сторонникам видные посты при новом режиме – в частности, звания «фюрер №2» и «фюрер №3» для основных покровителей. Другие вкладчики, утверждал лжефюрер, будут вознаграждены королевскими званиями и постами дипломатов.

К 1956 году получатели писем отправили «фюреру №1» не менее 11 тыс. долларов, хотя, по оценкам властей, реальная цифра приближалась к 15 тыс. долларов (более 140 тыс. долларов с учетом инфляции).

Одним из жертвователей оказался 70-летний каменщик из Вирджинии по фамилии Хубер, умерший в первой половине 1950-х. После смерти Хубера его родственники нашли документы на денежные переводы на общую сумму в 4 тыс. долларов и несколько сотен писем от «фюрера №1». В одном из посланий Хуберу присваивался титул «фюрер №2», а также должность командующего нацистскими армиями в будущем государстве, которое охватит всю Землю и космос. Кроме того, выяснилось, что Хубер встречался с мошенником, но тот представился ему настоящим именем и пообещал быть посредником в контактах с Гитлером.

11 августа 1956 года «фюрер №1» был арестован. Им оказался 61-летний афроамериканский шахтер и баптист из Кентукки Уильям Генри Джонсон. Мужчина признал себя виновным, но отрицал обвинения в том, что действовал в личных целях. По словам Джонсона, он был частным детективом и пытался раскрыть подрывную деятельность неких организаций, готовивших революцию в США. При этом шахтер утверждал, что собирал деньги по личному поручению тогдашнего директора ФБР Джона Гувера. Точное количество его преступных эпизодов так и не удалось выяснить. Джонсона обвинили в мошенничестве с использованием почты и приговорили к трем годам лишения свободы.

За полвека после скандала нашлось очень мало публикаций об Уильяме Джонсоне. Не было каких-либо упоминаний в прессе, в документах и архивах его имя также не встречалось, отмечает издание. Впоследствии история Джонсона была кратко упомянута в нескольких книгах, но в архивах полиции штата Кентукки и ФБР не оказалось данных о таком человеке и его деле, отмечал исследовавший личность Джонсона писатель Кевен Маккуин.