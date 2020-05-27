Учёные нашли способ повысить возможности организма в борьбе с раком

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27.05.2020, 10:30, Разное

Сейчас рак занимает первые позиции в рейтинге основных причин смертности в мире. Австралийские исследователи из Peter MacCallum Cancer Centre нашли способ повысить возможности организма в борьбе с этим недугом.
Авторы исследования рассказали о том, что лечение с помощью T-лимфоцитов способно поддерживать иммунную систему, в том числе и во время борьбы организма с раковыми клетками. Тем не менее, такая терапия является наиболее действенной при раке крови. Если же речь идёт о других видах онкологии, его эффективность становится ниже.

По этой причине специалисты решили в качестве помощи Т-клеткам использовать дендритные клетки (ДК). Вторые обращают непосредственно на опухоль, и они идентифицирует раковые клетки. С помощью применения ДК учёным удалось усилить защитные функции организма при развитии онкологического заболевания.

Тесты проводились на лабораторных грызунах и дали хороший результат. Специалисты считают, что «тренированные» Т-клетки приводят к притоку ДК в новообразования. Кроме того, если добавлять к ним активирующие иммунные клетки препараты, то положительное воздействие на опухоли будет увеличиваться, что приведёт к скорому уменьшению размеров новообразований.



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