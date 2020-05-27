В рамках нацпроекта пункты проката Кировской области пополнились новыми средствами реабилитации

27.05.2020, 10:30, Новости дня

В этом году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета пункты проката ТСР пополнены 1 тыс.300 средствами реабилитации. В 2019 году ассортимент пунктов проката составлял 620 ТСР, сообщила министр социального развития региона Ольга Шулятьева.

В Кировской области во всех комплексных центрах социального обслуживания населения, расположенных в каждом районе, работают пункты проката технических средств реабилитации. На время ограничительных мероприятий срочные социальные услуги в комплексных центрах граждане могут получить по предварительной записи, в том числе воспользоваться пунктами проката ТСР. Они могут взять во временное пользование костыли, ходунки, трости, кресла-коляски, детские опоры-ходунки и другие средства реабилитации. Всего в пунктах проката числится порядка 2 тыс. единиц средств реабилитации, информирует официальный сайт региона.

Средства реабилитации предоставляются как в безвозмездное пользование, так и за небольшую плату. Татьяна Пленкова обратилась в пункт проката Кировского городского комплексного центра социального обслуживания населения за креслом-каталкой для пожилой мамы.

«Мама в силу возраста самостоятельно практически не ходит. У кресла-коляски небольшие колеса, благодаря которым оно свободно проходит через дверные проемы, не доставляя нам трудностей при передвижении по квартире», – рассказывает Пленкова.

У жительницы Кирово-Чепецка Ольги Гороховой муж получил травму ноги. Для восстановления и реабилитации врачи порекомендовали мужчине ходить с тростью. Трость решили не покупать, так как период реабилитации временный.

Правильно пользоваться средствами реабилитации можно научиться в рамках занятий «Школы ухода», которые созданы и работают в каждом комплексном центре. На сегодняшний день обучение в них прошли более 1100 человек.

«В связи с ограничительными мероприятиями «Школы ухода» временно работают дистанционно в онлайн-режиме. Как только эпидемиологическая обстановка в регионе позволит вернуться к привычному режиму работы, «Школы ухода» вновь откроют свои двери для всех желающих», – отметила министр.

Всего с начала года услугами пунктов проката в регионе воспользовались более 300 человек.