 

«Как помочь тем, кого я обидела?»: Регина Тодоренко извинилась за свое высказывание о домашнем насилии

27.05.2020, 10:30, Разное

Регина Тодоренко извиняется за собственные слова, которые касаются домашнего насилия. Ведущая профинансировала фонд «Насилию.нет» и собирает деньги на диспетчеров и психологов учреждения.
Недавно Регина Тодоренко стала участницей скандала, где говорила о домашнем насилии и искренне удивлялась, почему женщины жалуются, что их обижают дома. Ведущая считала, что жертвам стоит задуматься о том, что же они сделали для того, чтобы супруг их не бил. Позже знаменитость объяснила, что в свои слова вложила иной смысл, подразумевая вопрос, почему женщины терпят насилие и усугубляют его, оставаясь вместе с тираном. Но оправдываться не имело смысла, телеведущую уже осудили тысячи людей.

После таких разговоров с Региной Тодоренко перестали сотрудничать часть рекламодателей, у нее отобрали звание «Женщина года». Ведущая сразу осознала свои ошибки и начала изучать вопрос домашнего насилия, показала об этом кино и оказывает помощь фонду, защищающему женщин.

Также Регина Тодоренко передала 2 миллиона рублей фонду «Насилия.нет», участвует в сборах финансов на психологов и диспетчеров организации. Статуэтку «Женщина года» она отдала Маргарите Грачевой, которая пострадала от супруга, отрубившего ей кисти рук. Перед своими действиями ведущая прошла консультацию и получила поддержку от Оксаны Пушкиной, автора законопроекта о домашнем насилии. Помогает звезде и генеральный директор телеканала «Пятница!», а рекламодатели, ранее отказавшиеся работать с ведущей, интегрированы в ее телепроекты.



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