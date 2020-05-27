Компания Mini презентовала рестайлинговый кроссовер Countryman

27.05.2020, 10:17, Разное

Компания MINI презентовала рестайлинговую версию кроссовера Countryman. Изменения коснулись как стиля, так и характеристик автомобиля.

Обновленный MINI Countryman оснастили другими радиаторными решетками, светодиодными фарами, бамперами, задними фонарями с дизайном Union Jack и колесными дисками. Автолюбителям будут доступны два новых цвета кузова кроссовера – белый и зеленый «металлик».

Салон рестайлинговой версии сможет похвастаться спортивным кожаным рулем и новой цифровой комбинацией приборов. Кроссовер получил обновленную информационно-развлекательную систему, дисплей которой 8,8 дюйма. Кроме этого, она поддерживает Amazon Alexa. Кожаная отделка салона может быть выполнена в голубом или коричневом цвете.

Базовая версия Countryman оснащена трехцилиндровым двигателем на 1,5 литров, который генерирует 136 «лошадок». В комплектации S Countryman покупатели получат 2,0-литровую турбочетверку, выдающую 192 лошадиные силы при 280 Нм крутящего момента. В варианте John Cooper Works установлен мотор аналогичного объема, но с мощностью 306 л.с. Кроме этого, будут доступны три дизельных версии, генерирующие 116, 190 и 150 «лошадок».