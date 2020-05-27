Учёные: Оливковое масло защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

27.05.2020, 10:09, Разное

Международные учёные проанализировали результаты 42 исследований с участием 800 тысяч пациентов. Научная работа показала, что оливковое масло – кладезь мононенасыщенных жиров, которые снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате исследований было доказано, что оливковое масло успешно борется с образованием тромбов, снижает риск инфарктов и инсультов, улучшает работу мозга и участвует в синтезе половых гормонов. Согласно данным анализа учёных, при ежедневном употреблении 2-4 столовых ложек (25-50 мл) оливкового масла можно снизить риск развития ишемической болезни сердца на 20%.

Исследователи рассказали, что мононенасыщенные жиры снижают «плохой» холестерин и одновременно поддерживают «хороший». Так, у добровольцев, в пище которых регулярно присутствовало оливковое масло на протяжении 3-6 недель, уровень холестерина ЛПВП повышался за счет содержания полифенолов, фитостеролов и олеиновой кислоты, а также увеличивались противоспалительные и антиоксидантные функции организма.

Наряду со всеми положительными свойствами оливкового масла эксперты напоминают, что оно, как и все другие жиры, высококалорийно, поэтому они рекомендуют не злоупотреблять этим продуктом.