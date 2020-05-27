 

Прокуратура не утвердила обвинение по делу экс-главы НПО им. Лавочкина

27.05.2020, 10:08, Новости дня

Прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и адвоката Игоря Третьякова о хищении 300 млн рублей, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Алексей Коврижкин.

«По делу Третьякова, Лемешевского и Аверьяновой прокуратура не утвердила обвинительное заключение и вернула дело в следствие», – передает ТАСС слова Коврижкина.

Напомним, Лемешевский был арестован 26 июля 2018 года по обвинению в хищении у Роскосмоса около 330 млн рублей. Другими фигурантами дела стали адвокат Игорь Третьяков и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Китай отверг позицию США по оружейному эмбарго для Ирана

05.04 / В США уволили разведчика, который дал ход жалобе информатора на разговор Трампа с Зеленским

04.04 / Трамп решил уволить сыгравшего ключевую роль в запуске импичмента генинспектора разведки

15.05 / Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО

15.04 / Рошаль поддержал инициативу «Молодежки ОНФ» по оказании помощи больницам

16.04 / В штате Нью-Йорк второй день подряд снижается смертность от коронавируса

12.05 / Пушков объяснил подоплеку угроз ЕК в адрес Германии

25.05 / Трагедия Мюнхенской Олимпиады: женский ракурс

09.05 / Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

08.05 / США временно отменили торговые пошлины на китайские товары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска