СМИ предположили, какие тайны хранит личный дневник Меган Маркл

27.05.2020, 9:53, Разное

Согласно данным таблоида In Touch, у Меган Маркл был тайный дневник, который она вела в 2017-2018 годах. СМИ предположили, такая информация по поводу королевской семьи там могла бы храниться.

Принц Гарри и его супруга заявили о том, что не намерены сотрудничать с крупными британскими изданиями. После этого в Сети все чаще стали появляться нелицеприятные публикации о личной жизни пары. Например, журналисты утверждают, что Меган Маркл вела тайный дневник. Они считают, что там были записи «о первых свиданиях с герцогом Сассекским, о ссорах с королевой Елизаветой II, а также о скучной сексуальной жизни Кейт Миддлтон». Кроме этого, инсайдеры утверждают, что супруга принца Гарри для того, чтобы заплатить по счетам, «продала платья принцессы Дианы». Таблоид уверен, что Меган Маркл расписала в своем дневнике пошаговый план побега из Великобритании и отказ от королевских обязанностей. Актриса, если эти записи действительно существуют, тщательно оберегает их от посторонних глаз.

В конце лета должна выйти книга, написанная журналистами Каролиной Дюран и Омидом Шорби под чутким руководством самих герцогов Сассекских. В мемуарах пара откровенно пояснила о своей королевской жизни и отношениях. По словам Меган Маркл, в книге будет показана она настоящая, что позволит им с супругом начать жизнь «с чистого листа». Актриса переживает по поводу того, что британские таблоиды создали ей образ «требовательной дивы, которая стремится к власти всеми доступными способами».