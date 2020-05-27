 

Верховный суд вернул экс-главе Чувашии иск в части прав на социальные гарантии

27.05.2020, 9:53, Новости дня

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву исковое заявление к президенту РФ Владимиру Путину в части требований прав на дополнительные соцгарантии, сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный суд РФ вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства РФ в связи с неподсудностью данному суду», – сказали в суде, передает РИА «Новости».

При этом 20 мая суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий.

Напомним, уволенный в связи с утратой доверия после скандалов с журналистами и сотрудниками МЧС экс-глава Чувашской республики Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента об увольнении, свидетельствует картотека дел.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Ростуризм рекомендовал россиянам отложить поездки по стране

06.05 / Минпромторг исключил нехватку масок при вводе повсеместного «масочного режима»

08.05 / В Якутии коронавирусом заразились 34 студента Восточного федерального университета

15.05 / Белый дом не стал рассматривать возможность заболевания Трампа коронавирусом

15.04 / Белсат – Лукашенко заявил, что пошутил о тракторе, водке и бане

05.04 / Илларионов: Правда ли, что за провал нормандской встречи по указанию Путина Суркову отбили почку? Такие слухи были

22.05 / Цукерберг заявил, что к 2030 году половина сотрудников Facebook будет работать удаленно

05.05 / Иранские власти проведут деноминацию национальной валюты в 10 тысяч раз и переименуют ее

28.04 / Путин, Сталин и «Крым наш» — Guardian о новом храме Вооружённых сил России

20.05 / Американский экс-дипломат – появление ядерного оружия в Польше рассорит НАТО и спровоцирует Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска