 

Диетолог назвал главную причину набора веса на карантине

27.05.2020, 9:49, Разное

Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему россияне быстрее толстеют в условиях самоизоляции. Специалист считает, что в этом виноват гормон стресса – кортизол.

Ковальков пояснил, что люди испытывают напряжение на карантине из-за постоянного общения с близкими, которые постоянно находятся рядом с ними в одном помещении. Из-за этого выделяется гормон, который ускоряет набор веса вдвое. Чтобы избежать ожирения, эксперт рекомендует не употреблять в пищу сахар, картошку, белый хлеб, соки и мед, передает “Вечерняя Москва”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Май 2020 в 12:48 PDT



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