Эксперт заявил об опасности сна рядом со смартфоном

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27.05.2020, 9:49, Разное

Специалист в области информационных технологий Михаил Коган призвал не ставить смартфон на зарядку на всю ночь. По мнению эксперта, это приведет к быстрому износу аккумулятора. Чтобы продлить срок службы устройства, Коган рекомендует держать уровень заряда батареи в диапазоне от 30% до 80%.

Специалист также советует не класть смартфон рядом с собой во время сна. Существует вероятность, что электромагнитное излучение от гаджета может плохо сказаться на здоровье, хотя научных подтверждений этому нет, передает “Прайм”.



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