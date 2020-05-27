 

В Москве выписали 5,8 тыс. вылечившихся от коронавируса

27.05.2020, 9:48, Новости дня

Еще 5 тыс. 839 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего количество выздоровевших в столице увеличилось до 67 тыс. 458, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться», передает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 5 тыс. 839 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 тыс. 458», – сказала вице-мэр.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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