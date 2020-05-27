Житель Чукотки похитил оставленного без присмотра на улице ребенка

27.05.2020, 9:48, Новости дня

Житель Анадыря подозревается в похищении ребенка, оставшегося без присмотра в коляске на улице, информирует Следственное управление СК по Чукотке.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что инцидент произошел 26 мая. Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).

В совершении преступления заподозрили 54-летнего мужчину, «который воспользовался непродолжительным нахождением коляски с ребенком на улице без присмотра». Он задержан.

Представитель регионального СУ СК уточнил, что девочка здорова, с ней все в порядке. Правоохранители просят не оставлять детей одних без присмотра, передает РИА «Новости».