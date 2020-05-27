В США заявили, что Россия направила в Ливию истребители для поддержки наемников ЧВК “Вагнер”

27.05.2020, 9:30, Новости дня

Россия направила в Ливию свои военные самолеты для поддержки наемников российской частной военной компании “Вагнер”, участвующей в вооруженном конфликте на стороне непризнанного правительства генерала Халифа Хафтара.

Об этом 26 мая заявили в командовании вооруженных сил США в Африке.

“Российские военные самолеты, скорее всего, обеспечат непосредственную авиационную поддержку и наступательные обстрелы для… группы “Вагнер”, которая поддерживает борьбу Ливийской национальной армии (LNA) против международно признанного правительства национального согласия. Российские истребители прибыли в Ливию с авиабазы в России после транзита через Сирию, где, по оценкам, они были перекрашены для маскировки их российского происхождения”, – говорится в сообщении.

Командующий американскими силами в Африке генерал Стивен Таунсенд считает, что “Россия явно пытается склонить чашу весов в свою пользу в Ливии” и так же, как Москва делала это в Сирии, она “расширяет свой военный след в Африке”, используя поддерживаемые правительством наемные группировки типа “Вагнер”.

“Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Что ж, сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию – на каждом шагу. LNA и частные военные компании не могут вооружать, эксплуатировать и поддерживать этих бойцов без государственной поддержки – поддержки, которую они получают от России”, – подчеркнул генерал.

По его словам, в воздушной кампании, которую якобы хочет начать Хафтар, будут участвовать российские пилоты наемников, которые будут летать на поставляемых Россией самолетах.

На фотографиях, опубликованных американскими военными, указано расположение на аэродроме двух истребителей Су-35 и четырех истребителей МиГ-29.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует Хафтар.

Об отправке российских наемников в Ливию в ноябре 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они участвовали в боевых действиях на стороне Хафтара. Кроме того, ЧВК “Вагнер”, по данным СМИ, занималась вербовкой новобранцев для сил генерала на территории Сирии.

По оценкам ООН, в Ливии находится до 1,2 тыс. наемников компании “Вагнер”.