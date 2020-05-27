Бразилия опередила США по количеству ежедневных смертей от коронавируса

27.05.2020, 9:30, Новости дня

За последние сутки в Бразилии было зарегистрировано еще 16 324 случая заражения коронавирусом и 1039 смертей от него, сообщило министерство здравоохранения страны вечером 26 мая.

Из этого числа 284 смерти произошли в последние три дня, а не за последние сутки, но были внесены в общую статистику только сейчас, уточнили в ведомстве.

Латиноамериканская редакция Reuters напомнила, что наибольшее число новых случаев инфицирования – 20 803 – было зарегистрировано в Бразилии 22 мая, а за день до этого зафиксировали самое большое число летальных случаев – 1188.

В общем с начала вспышки эпидемии коронавирусом в Бразилии заразилось не менее 391 222 человек, из них 24 512 умерли, а 158 593 вылечились. Смертность от вируса в стране составляет 6,3%.

Сан-Паулу по-прежнему является самым пострадавшим от коронавируса штатом – там зарегистрировано 86 017 случаев инфицирования.

Телеканал CNN отметил, что второй день подряд Бразилия опережает США по количеству летальных исходов от коронавируса: 25 мая в США их было зарегистрировано 498, а в Бразилии – 807, 26 мая – 683 в США и 1039 в Бразилии.

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 125 тыс. Глава института доктор Кристофер Мюррей считает, что Бразилия должна последовать примерам Китая, Италии, Испании и США и ввести строгий карантин, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии, иначе, по прогнозу Мюррея, пик смертности от инфекции может наступить только в середине июля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,59 млн, из них более 2,28 млн вылечились, а 350,5 тыс. умерли.

На прошлой неделе Бразилия занимала третье место в мире по числу инфицированных, но сейчас она опередила Россию и вышла на второе. На первом – США, где зафиксировано более 1,68 млн заражений.

22 мая в ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции.