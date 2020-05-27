 

Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

27.05.2020, 9:30, Новости дня

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, хотя рассталась пара еще в конце 2019 года.

Дату первого заседания по бракоразводному процесса назначат в ближайшее время. Заявление певица подала в судебный участок, то есть часть вопросов об имуществе и алиментов будет решаться с помощью адвокатов, информирует журнал StarHit.

Ранее сообщалось, что недвижимость делить не будут: хоккеист заберет свой особняк, певица – квартиру в столице. Их трехлетняя дочь останется с матерью.

Напомним, пара объявила о расставании в декабре 2019 года. Артистка выражала надежду, что все вопросы с разводом удастся решить интеллигентно и достойно.

Также в мае стало известно, что певица Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков расстались после шести лет брака.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду

13.04 / Очередь на приморской границе: в Китай пытаются выехать более ста фур

08.04 / Глава Европейского исследовательского совета уволился из-за разногласий по COVID-19

21.04 / Названы сроки завершения создания боевого робота «Маркер»

14.04 / ОП запустила проект по противодействию коронавирусу

03.04 / Экономисты: американская экономика уже в рецессии

06.05 / Умерла актриса Татьяна Паркина

02.04 / Число погибших с коронавирусом в Москве возросло до 20 человек

27.03 / Полицейского в Татарстане обвиняют в том, что он взял в рабство местного жителя

13.04 / Пасха в условиях коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска