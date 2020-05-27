Пелагея разводится с Иваном Телегиным

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27.05.2020, 9:30, Разное

Пелагея приняла решение официально расторгнуть брак с Иваном Телегиным. Вопросы, которые касаются алиментов и имущества, будут разрешены с помощью адвокатов.
Пелагея подала документацию на развод со своим мужем Иваном Телегиным. Пара о своем расставании огласила в конце прошлого года, так как уже в тот период они не проживали вместе, но поддерживали дружеские отношения ради дочки Таисии, которой три года. Хоккеиста не один раз уличали в интрижках, но он все отрицал и заявлял, что в его ссорах с артисткой третьих лиц нет. Спортсмен сейчас проживает в загородном доме, стоимость которого около 75 миллионов рублей, а вокалистка с дочкой осталась в квартире в Москве.

Сейчас Иван Телегин в отношениях с Марией Гончар, и в скором времени паре можно будет планировать свадьбу, так как все ожидают назначения даты первого заседания по бракоразводному процессу спортсмена. Заявление Пелагея подала на судебный участок, а это значит, что определенные вопросы алиментов или имущества будут обсуждаться с помощью адвокатов.



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