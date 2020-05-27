Сделка ОПЕК+: новые противоречия перед пересмотром

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27.05.2020, 9:18, Новости дня

Продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет пересматриваться уже через две недели. Но настроения основных ее участников уже расходятся.

Изначально планировалось, что до июля нефтедобывающие страны будут проводить максимальное снижение добычи – почти на 10 миллионов баррелей, а затем до конца года несколько ослабят условия сделки, сокращение составит всего 8 миллионов баррелей.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, РФ выступает за сохранение первоначальных условий, то есть готова несколько увеличить добычу с текущих уровней, а партнеры из ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, выступают за сохранение текущих объемов извлекаемой нефти еще на два месяца.

Стоит сказать, что информация о противоречиях в СМИ появляется практический перед каждой встречей ОПЕК+.

Так или иначе, вполне возможно, что саудиты действительно хотят удерживать максимальные квоты, чтобы цены ан нефть поднялись еще выше. Кроме того, стоит напомнить, что ОПЕК и сама Саудовская Аравия даже пошли на сокращение добычи сверх оговоренных условий.

Цены на нефть с конца апреля начали восстанавливаться. Цена за баррель североморской смеси Brent приближалась к отметке в 37 долларов, но пока не может преодолеть важный технический уровень в 36,4 доллара.

Тем не менее, несмотря на внушительный рост, текущие цены остаются крайне низкими, и вряд ли кого-то из нефтяных стран они устраивают.

Мировая экономика постепенно выходит из ограничительного режима, но нет ясности, насколько все же восстановился спрос. Сейчас можно сказать одно – через две недели, когда страны ОПЕК+ снова соберутся для обсуждения сделки, рынок нефти может показать повышенную волатильность.



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