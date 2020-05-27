Самое дорогое старинное холодное оружие

27.05.2020, 9:18, Новости дня

Коллекционеры и поклонники старинного оружия являются частыми посетителями аукционов, на которых выставляются образцы лучшего оружия старины.

Эти люди готовы тратить миллионы на то, чтобы приобрести редкий экземпляр. Зачастую это оружие имеет интересную историю, так как оно принадлежало знаменитым историческим персонажам или использовалось в исторически значимых событиях.

Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих образцах старинного холодного оружия.

10. Японская катана периода Камакура 13 века

Катаны – традиционные мечи японских самураев, которые изготавливали из самых качественных материалов. Эти мечи считаются одними из самых острых и самых смертоносных.

В 1992 году Уолтер Эймс Комптон продал свою коллекцию, состоящую из 1100 мечей, за 8 миллионов долларов. Ему удалось продать всю коллекцию всего за один день. Самым дорогим образцом в его коллекции оказалась катана 13 века, которую приобрел анонимный коллекционер за 418 тысяч долларов.

9. Офицерская сабля адмирала Нельсона

Эту саблю обнаружили в 2001 году вместе с различными документами, медалями и украшениями, принадлежавшими адмиралу.

Адмирал был одним из самых знаменательных полководцев прошлого. Он участвовал в войнах с Наполеоном и был убит в 1805 году. Его сабля была продана за 541 720 долларов.

8. Индийский клинок тальвар 17 века

Этот изогнутый клинок использовался пехотинцами и кавалерийцами в прошлом. Один из образцов такого оружия был продан в 2007 году за 717 800 долларов на аукционе Сотбис.

Согласно историкам, этот образец, украшенный золотыми лотусами и маками, был изготовлен в 17 веке.

7. Охотничий нож императора Цяньлун

Цяньлун – шестой маньчжурский император династии Цин, правил с 1735 по 1796 год. Принадлежавший ему охотничий нож – настоящее сокровище. Рукоять изготовлена из рога редкой антилопы, ножны изготовлены из рога носорога и украшены изображениями драконов.

Нож был продан на аукционе Сотбис за 1.24 миллиона долларов.

6. Меч Улисса Гранта времен Гражданской войны в США

Восемнадцатый президент США Улисс Грант получил этот меч в подарок от народа Кентукки в 1864 году.

Меч изготовлен из чистого серебра и золота и украшен 26 алмазами. В 2007 году этот меч был продан на аукционе за 1.6 миллиона долларов.

5. Жемчужина востока

Жемчужина востока – так называется меч, созданный в 1966 году. Его создатель – Бастер Уоренски, который со временем стал одним из величайших производителей ножей в мире.

Этот меч – настоящая жемчужина, так как его рукоять инкрустирована 153 изумрудами и 9 бриллиантами. Меч был продан за 2.1 миллиона долларов.

4. Кинжал Шах Джахана

Шах Джахан был пятым императором Великий Моголов, который правил с 1628 по 1658 год. император был известен масштабными архитектурными проектами, которые были реализованы во время его правления. Самая знаменитая постройка – Тадж-Махал. Принадлежавший ему кинжал был продан в Лондоне в 2008 году за 3.3 миллиона долларов.

3. Кинжал эпохи Насридов 15 века

Такие кинжалы применялись в Европе в 15-16 веках. Один из самых примечательных образцов такого оружия – кинжал с обоюдоострым лезвием и рукояткой в виде уха – был продан в 2010 году за 6 миллионов долларов.

2. Инкрустированная золотом сабля Наполеона Бонапарта

Эта сабля принадлежала Наполеону Бонапарту, он пользовался ею в битве при Маренго в 1800 году. Эта сабля считается достоянием нации, а значит, она не может покидать пределы Франции. Сабля была продана в 2007 году за 6,5 миллионов долларов.

1. Сабля Бао Тенг 18 века

Рукоять этой сабли выполнена из белого нефрита и украшена орнаментом из листьев и цветов. Считается, что сабля принадлежала императору Цяньлун.

Впервые эта сабля была продана в 2006 году за 5,9 миллионов долларов, а во второй раз она была продана за 7.7 миллионов, что и сделало это оружие самым дорогим в мире.