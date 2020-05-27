 

Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «каким-то карликом»

27.05.2020, 9:16, Новости дня

Бывший канцлер Германии и глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвав его «карликом».

Политик опубликовал получасовой аудиоподкаст с ответами на вопросы, которые задает ему бывший пресс-секретарь Бела Анда, передает Deutsche Welle.

«Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?», – отметил Шредер.

Анда уточнила, что речь идет о после Украины. 

«Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии», – добавил Шредер, говоря о критике в свой адрес.

СМИ полагают, что гнев Шредера вызвало интервью украинского посла в Германии Андрея Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая. В нем украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины, и назвал его «топ-лоббистом милитаристской Москвы».

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. 

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине» и предложил Шредеру заключить пари на возвращение Киеву Крыма.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на COVID-19

26.03 / В ОНФ предложили меры по борьбе с поджогами лесов

19.05 / В мире: США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

09.04 / В успешной сдаче экзаменов помогает сон и классическая музыка

01.04 / В США рассказали о судьбе зараженного коронавирусом авианосца

26.05 / Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ

07.04 / Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покинула свой пост

11.05 / В Подмосковье ограничения для работы предприятий продлены до 18 мая

14.05 / Запуск транспорта и открытие отелей. В Минздраве рассказали, как в Украине планируют ослабить карантин с 22 мая

11.04 / Илон Маск указал на проблему Роскосмоса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска