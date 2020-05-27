Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «каким-то карликом»

27.05.2020, 9:16, Новости дня

Бывший канцлер Германии и глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвав его «карликом».

Политик опубликовал получасовой аудиоподкаст с ответами на вопросы, которые задает ему бывший пресс-секретарь Бела Анда, передает Deutsche Welle.

«Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?», – отметил Шредер.

Анда уточнила, что речь идет о после Украины.

«Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии», – добавил Шредер, говоря о критике в свой адрес.

СМИ полагают, что гнев Шредера вызвало интервью украинского посла в Германии Андрея Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая. В нем украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины, и назвал его «топ-лоббистом милитаристской Москвы».

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине» и предложил Шредеру заключить пари на возвращение Киеву Крыма.