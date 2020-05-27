Бывший глава Чувашии подал иск к Путину с требованием восстановить его в должности

27.05.2020, 9:15, Новости дня

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором оспаривает президентский указ о своей досрочной отставке с поста главы региона. Это следует из карточки дела на сайте Верховного суда.

В качестве ответчика Игнатьев указал Владимира Путина. Иск приняли к производству 21 мая. Судебное заседание назначено на 30 июня, на 10:00 по Москве.

Как рассказал РБК адвокат Руслан Коблев, нормативно-правовые акты президента постоянно оспаривают, но что касается указов об отстранении в связи с утратой доверия – “такого не было последние лет 20 точно”. “Обычно не выходят с такими исками потому, что понимают, что может стать хуже”, – отмечает адвокат. Он полагает, что в иске представители Игнатьева, скорее всего, ссылаются на размытость категории “утрата доверия”. “Это такой термин, который сложно пощупать. Иногда в указах президент ссылается на конкретные обстоятельства, если это коррупционный случай и человек совершил уголовное преступление или не указал что-то в декларации. Но обычно обходится без этого”, – пояснил Коблев в интервью РБК.

Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой “в связи с утратой доверия” 29 января. Ранее чиновника исключили из рядов правящей партии “Единая Россия” за нарушение этических норм. Игнатьев был героем нескольких скандалов: с ключами от пожарных автомобилей и когда призывал “мочить” журналистов. Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010-го.

До этого с такой формулировкой президент увольнял руководителя региона в апреле 2017 года: это был глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки.