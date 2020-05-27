 

У девяти воспитанников дома ребенка в Орле выявили коронавирус

27.05.2020, 9:15, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийУ девяти воспитанников дома ребенка в Орле выявили коронавирус, сообщает управление СКР по области.

Следователи начали проверку должностных лиц, которые отвечают за санитарную безопасность в учреждении.

Также сообщается, что коронавирусом заразились пять работников дома ребенка. “В нарушение установленных требований работники дома ребенка на протяжении длительного времени не обследовались на COVID-19, в том числе при наличии признаков заболевания персонала”, – сообщается на сайте ведомства. 

По сообщениям местных СМИ, во вторник в вечернем эфире прямой трансляции в соцсети орловский губернатор Андрей Клычков рассказал об итогах тестирования на COVID-19 персонала дома ребенка и его воспитанников.

Глава региона отметил, что в специализированном доме ребенка диагноз COVID-19 подтвердился у девяти малышей, все они направлены в Научно-клинический центр медпомощи матерям и детям им. Круглой.

По данным на 26 мая, в Орловской области коронавирусной инфекцией болеют 1942 человека, умерли – 16.

 



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